A Resident Evil mozi egy teljesen új sztorit fog elmesélni

független
2025. szeptember 19.
15942
Botyi profilja, adatai
Botyi
Zach Cregger készülő Resident Evil filmje teljesen eredeti történet lesz, így nem fog szerepelni benne a rajongók kedvence, Leon Kennedy - a múlt hónapban megjelent Fegyverek című horrorfilm rendezője az Entertainment Weekly-nek beszélt a következő munkájáról.
 

Cregger szerint amikor megnézzük a filmet, azt fogjuk mondani: "Ez nagyon Zaches", csak éppen a Resident Evil világában játszódik. Hozzátette, nem hiszi, hogy a játékok rajongói csalódottak lesznek.

Beszélt arról is, nem fogja ellopni Leont és beépíteni egy eredeti történetbe, úgy véli, az túl merész lenne. Ugyanakkor annyira tiszteli a játékokat, hogy inkább egy Resident Evil-történetet fog elmesélni a kánon szerinti történetben, amelyben minden, amit a játékosok szeretnek, érintetlenül megmarad.

A Fegyverek egyik főszereplője, Austin Abrams szerepet kap a Resident Evil filmben is, valamint a színész és profi birkózó Paul Walter Hauser jelenléte is biztos, a forgatókönyvet Cregger Shay Hattennel (John Wick: 3. fejezet és 4. fejezet, Rebel Moon) közösen írta.
1 hozzászólás

Ronalddo

30 perce

Jobb is így, nem akarnak belekerülni a fan harcokba. mosolygó smiley

válasz erre
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Egyelőre nem készül az első Resident Evil feldolgozása

Egyelőre nem készül az első Resident Evil feldolgozása

Lelőtték a Resident Evil: ReVerse szervereit

Lelőtték a Resident Evil: ReVerse szervereit

Nem akarták a rajongók, ezért nem lett nyitott világú a Resident Evil Requiem

Nem akarták a rajongók, ezért nem lett nyitott világú a Resident Evil Requiem

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687869 11

VS
Egér + bill
Kontroller
rDAVE profiljamarco profiljaBotyi profilja