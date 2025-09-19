A Resident Evil mozi egy teljesen új sztorit fog elmesélni

Zach Cregger készülő Resident Evil filmje teljesen eredeti történet lesz, így nem fog szerepelni benne a rajongók kedvence, Leon Kennedy - a múlt hónapban megjelent Fegyverek című horrorfilm rendezője az Entertainment Weekly-nek beszélt a következő munkájáról.

Cregger szerint amikor megnézzük a filmet, azt fogjuk mondani: "Ez nagyon Zaches", csak éppen a Resident Evil világában játszódik. Hozzátette,Beszélt arról is, nem fogja ellopni Leont és beépíteni egy eredeti történetbe, úgy véli, az túl merész lenne. Ugyanakkor annyira tiszteli a játékokat, hogy inkább egy Resident Evil-történetet fog elmesélni a kánon szerinti történetben, amelyben minden, amit a játékosok szeretnek, érintetlenül megmarad.A Fegyverek egyik főszereplője, Austin Abrams szerepet kap a Resident Evil filmben is, valamint a színész és profi birkózó Paul Walter Hauser jelenléte is biztos, a forgatókönyvet Cregger Shay Hattennel (John Wick: 3. fejezet és 4. fejezet, Rebel Moon) közösen írta.