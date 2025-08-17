A Remedy elégedetlen az FBC: Firebreak PC-s eladásaival

A Remedy nem elégedett az FBC: Firebreak című live-service lövölde eladási eredményeivel PC-n, ennek ellenére a vállalat féléves pénzügyi jelentésének részeként Tero Virtala vezérigazgató kijelentette, hogy a Remedy bevételei 63,5 százalékkal nőttek.
A lövölde technikai szempontból sikeresen indult, és az első 10 napban több mint egymillió játékos próbálta ki. A felhasználók többsége azonban Xbox Series X/S-en és PS5-ön játszott, ahol a játék az első naptól elérhető volt előfizetéses szolgáltatásokon keresztül.
A Steamen - amely a PC-s értékesítés elsődleges csatornájaként volt tervezve - a játék "elmaradt a várakozásoktól". Virtala elismerte, kereskedelmi szempontból nem elégedettek a bevezetési fázis eladásaival, de a kereskedelmi teljesítményét nagyrészt az Xbox és a PlayStation előfizetési szolgáltatási szerződések hajtották.
Virtala kitért arra is, a játék kezdeti élménye és a küldetések felépítése miatt sokan korán kiléptek és rengeteg negatív értékelés érkezett, de ahogy jöttek a frissítések, a vélemények hangvétele egyre pozitívabbá vált.