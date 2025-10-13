A pletykák szerint 2027-et célozza meg a következő Xbox és PS

KeplerL2 egy bennfentes, - aki a múltban pontosan beszámolt az AMD hardverekről, - és a NeoGAF fórumon azt állította, hogy a Sony tervei szerint a PS6 2027-ben jelenik meg, akárcsak a következő Xbox konzol.
 

KeplerL2 azt írta, az új PlayStation 2027-es megjelenés nem csak tervben van, hanem a terv, hacsak nem történik valamit váratlan késés. Ugyanezen a napon a hardveres bennfentes Moore's Law is Dead egy videót tett közzé, amely állítólag az AMD Magnus APU-t mutatja be, amely szerinte a Microsoft következő generációs Xbox konzoljának részét fogja képezni.

A chip specifikációiról beszélve, - amelyet PC-hez képest olcsónak, konzolhoz képest viszont drágának tart, - MLID többször is hangsúlyozta, hogy a következő Xbox konzol 2027-es megjelenését tervezik. Arra is utalt, hogy a korábbi spekulációknak megfelelően a Microsoft következő konzolja inkább egy konzol-PC hibrid lesz, mintsem közvetlenül versenyezzen a PS6-tal.

Hivatalosan sem a Sony, sem a Microsoft nem osztott még meg sok konkrétumot a következő generációs konzoljairól, azon túl, hogy mindkét cég dolgozik rajtuk és mindkettő partneri kapcsolatban áll az AMD-vel.

