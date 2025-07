A Netflix hivatalosan is folytatja az élőszereplős Assassin's Creed sorozat munkálatait

Öt évvel ezelőtt beharangozták, hogy az Assassin's Creed előbb-utóbb egy saját élőszereplős sorozattal debütál a Netflixen, azóta viszont semmit sem hallottunk a projektről, csak bennfentes pletykákból értesülhettünk róla, ez most megváltozott.

A mai napon a felek bejelentették, hogy a projekt zöld utat kapott és a, miután az eredeti megállapodásról már évekkel ezelőtt beszámoltak. A produkció ez idő alatt több csapaton és változáson is átesett és jelenleg a Westworld vezető producere, Roberto Patino irányítja a projektet, valamint a Halót jegyző David Wiener.A stáb vezetőin kívül nem sokat tudunk a sorozatról, az egyetlen hivatalos információ annyi, hogy két frakció közötti titkos háború áll a középpontban, ami nagyjából minden Assassin's Creedet leír. Mivel a sorozat epizódjait évekig tartó készülődés után csak most rendelték meg, nem tűnik valószínűnek, hogy egy ideig fogunk bármit is hallani felőle.