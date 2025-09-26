A nehézségi szintekről szól a Ninja Gaiden 4 új előzetese

A Team Ninja és a PlatinumGames részletesen bemutatta a hamarosan megjelenő Ninja Gaiden 4 nehézségi fokozatait, amely újoncbarát opciókat vezet be, miközben megőrzi a keménységről ismert sorozat hírnevét.
A legfontosabb újdonságok között szerepel a dinamikus ellenségelhelyezés és az agresszív mesterséges intelligencia, amely intelligensen skálázódik a nehézségi szintek között. Alapvetően három nehézségi szint közül választhatunk (Hero, Normal, Hard), amelyek mindegyike opcionális segítő funkciókkal rendelkezik.
Ilyenek többek között az automatikus kitérés, automatikus blokkolás, de a sorozat kihívásait kereső veteránok megküzdhetnek a haladó Purgatory próbákkal és a kegyetlen Master Ninja nehézségi szinttel, így biztosítva, hogy mindenki megtalálja a maga szórakozását.
A Ninja Gaiden 4 tartalmazza a sorozat első önálló edzésmódját is, ezzel gyakorolhatjuk a kombókat és elsajátíthatjuk a technikákat, mielőtt szembeszállnánk a játék legnehezebb kihívásaival.