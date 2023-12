A Naughty Dog leállította a The Last of Us Online fejlesztését

Meglepő lépésre szánta el magát a Naughty Dog csapata, akik egy hivatalos közleményben jelezték, hogy leállítják a The Last of Us Online fejlesztését, így a többjátékos módra fókuszáló élmény már soha nem készülhet el.

Bár a csapat tisztában van azzal, hogy milyen sokan várták ezt a mellékszálat, azonban hangsúlyozták, hogy jó okuk volt minderre, hiszen a fejlesztés során döbbentek rá arra, hogyMagyarul: vagy egy olyan játékstúdióvá válnak, amelyik a live service megoldásokra koncentrál, vagy törlik a projektek és az olyan egyjátékos élményekre koncentrálnak, ami korábban is meghatározta a Naughty Dog arculatát. A csapat pedig döntött!