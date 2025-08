A készülő BioShock 4 egyelőre nem nyűgözte le a 2K-t

A Cloud Chamber, a BioShock-sorozat felélesztésével megbízott stúdió a hírek szerint elbukott egy belső felülvizsgálaton a 2K Gamesnél, ami a vezetőség átalakítását eredményezte, ráadásul a BioShock 1 remake a kukában végezte.

A Bloombergnek nyilatkozóvolt az, ami nem nyűgözte le a kiadót és "olyan területként azonosították, amely fejlesztésre szorul, és amelyet a következő hónapokban átdolgoznak".A felülvizsgálatot követően a stúdió vezetőjét, Kelley Gilmoret leváltották, Hogarth de la Plante kreatív igazgató pedig "kiadói szerepkörbe" került. A csapat többi tagjának azt mondták, hogy a vállalatnak "agilisabbá és hatékonyabbá kell válnia", ezért a fejlesztők most attól tartanak, hogy leépítések következhetnek.A 2K szóvivője a Bloombergnek elismerte a stúdió élén történt változást és közölték, már van egy jó játékuk, de egy nagyszerűt szeretnének létrehozni. Sajnos rossz hírek is jöttek: a Bloomberg megerősítette az első játék remakejének létezését és egyben év eleji törlését is.