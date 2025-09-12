A Far Cry a jövőben a multiplayerre fog koncentrálni

független
2025. szeptember 12.
27515
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Szaúd-Arábiában megrendezett New Global Sport Conference színpadán Yves Guillemot vezérigazgatót a lövöldözős sorozat jövőjéről kérdezték, amely nemrégiben a Tencent által támogatott új leányvállalat irányítása alá került.
 

Guillemot szerint a Far Cry célja "valójában az, hogy a multiplayer aspektusokat jobban előtérbe helyezzék, hogy a játékosok hosszú ideig játszhassák". Az általa elmondottak alátámasztják a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint a Ubisoft a Far Cry 7-et és egy önálló Far Cry multiplayer játékot készít.

Akkoriban azt mondták, hogy a Far Cry 7 a Ubisoft Snowdrop motorjával készült, nem pedig a sorozat legutóbbi részeiben használt Duniaval. Akkor a többjátékos címet egy alaszkai vadonban játszódó, extrakció-alapú lövöldözős játékként írták le.

A Ubisoft Toronto által fejlesztett Far Cry 6 megjelenése óta a Ubisoft visszahozta a sorozatot montreali központjába és a hírek szerint ott készül a többjátékos projekt.
1 hozzászólás

VaPe

51 perce

Nagy kár, nálam a single játék A játék.

válasz erre
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Egy egészen vad Far Cry tévésorozat készül az FX-nél

Egy egészen vad Far Cry tévésorozat készül az FX-nél

Bepanaszolták a Ubisoftot az egyjátékos címek online követelménye miatt

Bepanaszolták a Ubisoftot az egyjátékos címek online követelménye miatt

PS5-re is megjött a 60fps a Far Cry 4-hez

PS5-re is megjött a 60fps a Far Cry 4-hez

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687412 10

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja