A Far Cry a jövőben a multiplayerre fog koncentrálni

A Szaúd-Arábiában megrendezett New Global Sport Conference színpadán Yves Guillemot vezérigazgatót a lövöldözős sorozat jövőjéről kérdezték, amely nemrégiben a Tencent által támogatott új leányvállalat irányítása alá került.

Guillemot szerint a Far Cry célja "valójában az, hogy a multiplayer aspektusokat jobban előtérbe helyezzék, hogy a játékosok hosszú ideig játszhassák". Az általa elmondottak alátámasztják a korábbi sajtóértesüléseket , amelyek szerint a Ubisoft ajátékot készít.Akkoriban azt mondták , hogy a Far Cry 7 a Ubisoft Snowdrop motorjával készült, nem pedig a sorozat legutóbbi részeiben használt Duniaval. Akkor a többjátékos címet egy alaszkai vadonban játszódó, extrakció-alapú lövöldözős játékként írták le.A Ubisoft Toronto által fejlesztett Far Cry 6 megjelenése óta a Ubisoft visszahozta a sorozatot montreali központjába és a hírek szerint ott készül a többjátékos projekt.