A Far Cry a jövőben a multiplayerre fog koncentrálni

Guillemot szerint a Far Cry célja "valójában az, hogy a multiplayer aspektusokat jobban előtérbe helyezzék, hogy a játékosok hosszú ideig játszhassák". Az általa elmondottak alátámasztják a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint a Ubisoft a Far Cry 7-et és egy önálló Far Cry multiplayer játékot készít.
Akkoriban azt mondták, hogy a Far Cry 7 a Ubisoft Snowdrop motorjával készült, nem pedig a sorozat legutóbbi részeiben használt Duniaval. Akkor a többjátékos címet egy alaszkai vadonban játszódó, extrakció-alapú lövöldözős játékként írták le.
A Ubisoft Toronto által fejlesztett Far Cry 6 megjelenése óta a Ubisoft visszahozta a sorozatot montreali központjába és a hírek szerint ott készül a többjátékos projekt.