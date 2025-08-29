A Diablo fejlesztői szakszervezetet alapítottak a Microsoft leépítései miatt

A Blizzard Diablo csapata a legújabb Microsoft-alkalmazottakból álló csoport, amely szakszervezetet alapított: több mint 450 fejlesztő szavazott a Communications Workers of America képviselete mellett.

BREAKING: Over 450 game developers behind hit video-game series Diablo have joined CWA, joining the historic fight for a better video game industry.



A döntés a Microsoft júniusi tömeges elbocsátásait követően született, amelynek során a vállalat dolgozói méltányos kártérítést, munkahelyi biztonságot és a munkahelyi körülmények javításának lehetőségét követelték. Az egyéb szakszervezetek közé tartozik a Blizzard történet- és franchise-fejlesztő csapata, valamint a ZeniMax Media és a Raven Software alkalmazottai.Így mindenkivel együtt jelenleg több mint 3500 Microsoft-alkalmazott tartozik a CWA által szervezett szakszervezetekhez. A mostani csatlakozók vannak, akik a Diablo franchiseban dolgoznak.Kelly Yeo, a játék egyik producere és a szervezőbizottság tagja kifejtette, minden egyes tömeges elbocsátási hullámmal egyre erősebb félelmet látott a munkatársaiban, mert úgy érezték, hogy semmilyen munkával sem tudják megvédeni magukat - ezért hozták létre a szakszervezetet.