A Diablo fejlesztői szakszervezetet alapítottak a Microsoft leépítései miatt

2025. augusztus 29.
A Blizzard Diablo csapata a legújabb Microsoft-alkalmazottakból álló csoport, amely szakszervezetet alapított: több mint 450 fejlesztő szavazott a Communications Workers of America képviselete mellett.
 

A döntés a Microsoft júniusi tömeges elbocsátásait követően született, amelynek során a vállalat dolgozói méltányos kártérítést, munkahelyi biztonságot és a munkahelyi körülmények javításának lehetőségét követelték. Az egyéb szakszervezetek közé tartozik a Blizzard történet- és franchise-fejlesztő csapata, valamint a ZeniMax Media és a Raven Software alkalmazottai.

Így mindenkivel együtt jelenleg több mint 3500 Microsoft-alkalmazott tartozik a CWA által szervezett szakszervezetekhez. A mostani csatlakozók vannak fejlesztők, művészek, tervezők, mérnökök és támogató személyzet, akik a Diablo franchiseban dolgoznak.

Kelly Yeo, a játék egyik producere és a szervezőbizottság tagja kifejtette, minden egyes tömeges elbocsátási hullámmal egyre erősebb félelmet látott a munkatársaiban, mert úgy érezték, hogy semmilyen munkával sem tudják megvédeni magukat - ezért hozták létre a szakszervezetet.

Ronalddo

Hát az eredményességre azért nagyon kíváncsi leszek...

