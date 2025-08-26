A Capcom veteránja Devil May Cry és Street Fighter fejlesztőket csábított új stúdiójába

Hideaki Itsuno, a Capcom korábbi igazgatója bejelentette új stúdiójának második, Oszakában található fiókjának megnyitását, valamint további Devil May Cry és Street Fighter veteránok felvételét.
 

Itsuno (Power Stone, Devil May Cry 3, 4 és 5, Dragon's Dogma 1 és 2) egy éve jelentette be, hogy több mint 30 év után elhagyja a Capcomot. Később közölte, hogy a Tencent Lightspeed Studios japán részlegét fogja vezetni és egy "tripla A kategóriás akciójátékot" fejlesztenek.

Kedden a Lightspeed bejelentette, hogy jelentős előrelépés történt a még be nem jelentett játék gyártása során. Megerősítettek három komoly fejlesztő felvételét, egyikük a narratív tervező Toshihiro Nakagawa (más néven Bingo Morihashi), Itsuno régi munkatársa, a Devil May Cry 3 - 5, valamint a Dragon's Dogma Games írója.

A második Daigo Ikeno, aki leginkább a Devil May Cry és a Street Fighter sorozatok karakterterveiről ismert, és a Dragon's Dogma művészeti igazgatójaként dolgozik. Végül, a veterán harci játék illusztrátor (Street Fighter 2, Power Stone, Darkstalkers), "Gouda Cheese" (aki más álneveket is használ, többek között a "Bengus"-t) is csatlakozott a Lightspeedhez művészeti tervezőként.

Ronalddo

20 perce

Vajon mi készül a boszorkánykonyhában? mosolygó smiley

