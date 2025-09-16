A Burnout alkotóinál készül a Wreckreation című versenyjáték

pc
ps5
xboxsx
2025. szeptember 16.
2425
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az egykori Criterion fejlesztőkből alakult Three Fields Entertainment leleplezte legújabb, nagy izgalmakat ígérő versenyzős játékát, a Wreckreationt, amely jövő hónapban jelenik meg PC-re, Xbox Series X|S-re és PlayStation 5-re.
 

Közleményük szerint a Wreckreation arcade versenyzést ígér, miközben megalkothatjuk a saját kaotikus versenyzői világunkat. A rövid trailer alapján úgy tűnik, a Burnout DNS-ét kódolják Wreckreationbe, ahol a sebesség, a mutatványok és a látványos ütközések állnak az akció középpontjában.

A világ egy hatalmas, 400 négyzetkilométeres nyílt világot jelent és ebben a sandboxban több mint 50 különböző autót próbálhatunk majd ki. A játék fő funkciója a Live Mix, ezzel bármikor, egy gombnyomással szüneteltethetjük a vezetést és megnyithatjuk az építési menüt, hogy autópályákat, hurkokat és ugratókat dobjunk le.

Természetesen ezt online meg is oszthatjuk másokkal és már nincs is messze a megjelenés: október 28-án érkezik PC-re és konzolokra.

Nézd nagyban ezt a videót!



Wreckreationt, amely jövő hónapban jelenik meg PC-re, Xbox Series X|S-re és PlayStation 5-re.'>
2 hozzászólás

Moby Dick

54 perce

Nem rossz.

válasz erre

muki

55 perce

Egész ígéretes!

válasz erre
Wreckreation
15.500 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Criterion reménykedik a Burnout-sorozat visszatérésében

A Criterion reménykedik a Burnout-sorozat visszatérésében

Egy GTA 5 modder nekiállt a Burnout 3 Takedown feldolgozásának

Egy GTA 5 modder nekiállt a Burnout 3 Takedown feldolgozásának

Lelövik egy évtized után a Burnout Paradise szervereit

Lelövik egy évtized után a Burnout Paradise szervereit

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687688 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profilja