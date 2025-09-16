A Burnout alkotóinál készül a Wreckreation című versenyjáték

Közleményük szerint a Wreckreation arcade versenyzést ígér, miközben megalkothatjuk a saját kaotikus versenyzői világunkat. A rövid trailer alapján úgy tűnik, a Burnout DNS-ét kódolják Wreckreationbe, ahol a sebesség, a mutatványok és a látványos ütközések állnak az akció középpontjában.
A világ egy hatalmas, 400 négyzetkilométeres nyílt világot jelent és ebben a sandboxban több mint 50 különböző autót próbálhatunk majd ki. A játék fő funkciója a Live Mix, ezzel bármikor, egy gombnyomással szüneteltethetjük a vezetést és megnyithatjuk az építési menüt, hogy autópályákat, hurkokat és ugratókat dobjunk le.
Természetesen ezt online meg is oszthatjuk másokkal és már nincs is messze a megjelenés: október 28-án érkezik PC-re és konzolokra.