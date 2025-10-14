A Bluepoint egy harmadik személyű akcióhoz keres fejlesztőket

Azóta a Bluepoint-nál töröltek egy live service God of Wart, most pedig úgy tűnik, hogy a csapat már egy másik projekten dolgozik. A Tech4Gamers rátalált egy álláshirdetésre, amelyben egy senior harci tervezőt keresnek, ami megerősíti, hogy a stúdió következő játéka harmadik személyű közelharci lesz.
Az álláshirdetés szerint az új munkatárs az AI játékmenettel, a karakterek egyensúlyával és irányításával fog foglalkozni. Ezenkívül kifejezetten megemlíti a harmadik személyű közelharci akcióélményt, mint a követelmények egyik legfontosabb elemét.
Hogy ez a projekt egy újabb remake, vagy egy eredeti cím lesz-e, egyelőre senki sem tudja, de a jól sikerült Demon's Souls Remake miatt sokaknak akaratlanul is eszébe jutott, hogy talán a Bloodborne remake-et készítik el.