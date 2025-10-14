A Bluepoint egy harmadik személyű akcióhoz keres fejlesztőket

2025. október 14.
A Bluepoint Games az elmúlt években a PlayStation egyik legnépszerűbb elsődleges stúdiójává vált: az Uncharted és a God of War trilógia újbóli kiadását követően 2020-ban mindenkit megleptek a Demon's Souls Remake-kel.
 

Azóta a Bluepoint-nál töröltek egy live service God of Wart, most pedig úgy tűnik, hogy a csapat már egy másik projekten dolgozik. A Tech4Gamers rátalált egy álláshirdetésre, amelyben egy senior harci tervezőt keresnek, ami megerősíti, hogy a stúdió következő játéka harmadik személyű közelharci lesz.

Az álláshirdetés szerint az új munkatárs az AI játékmenettel, a karakterek egyensúlyával és irányításával fog foglalkozni. Ezenkívül kifejezetten megemlíti a harmadik személyű közelharci akcióélményt, mint a követelmények egyik legfontosabb elemét.

Hogy ez a projekt egy újabb remake, vagy egy eredeti cím lesz-e, egyelőre senki sem tudja, de a jól sikerült Demon's Souls Remake miatt sokaknak akaratlanul is eszébe jutott, hogy talán a Bloodborne remake-et készítik el.
VaPe

15 perce

Bloodborne-t imádtam, tudnám értékelni. mosolygó smiley

