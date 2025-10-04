A 89 éves Skyrim-nagyi nem készít több The Elder Scrolls videót

Shirley Curry, - akit sokan Skyrim-nagyiként ismernek, - bejelentette, hogy még a kilencvenedik születésnapja előtt visszavonul a The Elder Scrolls videók feltöltésétől, erről a napokban beszélt a My Goodbye to Skyrim című videójában.
 

A Skyrim-nagyi arról beszélt, hamarosan 90 éves lesz és valahányszor új ötlete támad, hogyan játszhatna el egy történetet a Skyrimben, egy-két-három új karaktert készít, aztán megint unatkozik.

Azt is hozzátette, hogy fáradt, már nem élvezi annyira, valószínűleg a sok kisgyerek miatt, ráadásul már nem kap olyan visszajelzéseket a nézőitől, mint korábban. "Csak annyit kapok, hogy szia nagyi, szeretlek nagyi - nem ezért töltöm az időmet videók készítésével és feltöltésével".

Igaz, Curry már korábban is bejelentette visszavonulását, de végül visszatért, például év elején, amikor elkezdte az Oblivion Remasteredet, de most úgy tűnik, 15 év után tényleg nem gyárt több The Elder Scrolls tartalmat.

Nézd nagyban ezt a videót!



nincs még hozzászólás

 

