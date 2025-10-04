A 89 éves Skyrim-nagyi nem készít több The Elder Scrolls videót

Shirley Curry, - akit sokan Skyrim-nagyiként ismernek, - bejelentette, hogy még a kilencvenedik születésnapja előtt visszavonul a The Elder Scrolls videók feltöltésétől, erről a napokban beszélt a My Goodbye to Skyrim című videójában.

A Skyrim-nagyi arról beszélt, hamarosan 90 éves lesz és valahányszor új ötlete támad, hogyan játszhatna el egy történetet a Skyrimben, egy-két-három új karaktert készít, aztán megint unatkozik.Azt is hozzátette, hogy fáradt, már nem élvezi annyira, valószínűleg a sok kisgyerek miatt, ráadásul már nem kap olyan visszajelzéseket a nézőitől, mint korábban. "Csak annyit kapok, hogy szia nagyi, szeretlek nagyi - nem ezért töltöm az időmet videók készítésével és feltöltésével".Igaz, Curry már korábban is bejelentette visszavonulását, de végül visszatért, például év elején, amikor elkezdte az Oblivion Remasteredet, de most úgy tűnik,

