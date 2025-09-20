500 Hz-es QD-OLED panellel érkezik az AGON PRO AG276QKD2

Szeptember 18-án Amszterdamban mutatta be az AGON by AOC legújabb gamer monitorát, az AGON PRO AG276QKD2-t, amely a profi e-sportolók igényeihez igazodva ötvözi a harmadik generációs QD-OLED panelt és az elképesztő, 500 Hz-es frissítési frekvenciát.

A 26,5 hüvelykes kijelző 0,03 ms GtG válaszidőt kínál, így a mozgáselmosódás és szellemkép gyakorlatilag megszűnik. A QHD (2560x1440) felbontás és a DisplayHDR True Black 500 tanúsítvány révén a monitor kivételes fényerőt és kontrasztot biztosít, míg a 10 bites színmélység 1,07 milliárd szín megjelenítését teszi lehetővé.A 99,1% DCI-P3 és 98% Adobe RGB színlefedettség nemcsak játékra, hanem professzionális tartalomkészítésre is alkalmassá teszi. A DisplayPort 2.1 és HDMI 2.1 csatlakozók, valamint az USB 3.2 elosztó jövőbiztos csatlakozást kínálnak, míg az Adaptive-Sync technológia szakadozásmentes játékélményt biztosít. A konzolkompatibilitás révénA monitor ergonomikus állványa 130 mm-es magasságállítást, döntést, forgatást és billentést kínál, míg a beépített 2x5 W-os hangszórók a mindennapi használatot teszik kényelmessé. A Shadow Control és Game Color funkciók tovább növelik a játékélményt.Az AGON PRO AG276QKD2 már elérhető, ajánlott fogyasztói ára 799 euró, ami körülbelül 320 000 forintnak felel meg.