Zafina mutatja meg tudását az aktuális Tekken 8 traileren

Lassan már nem telik el úgy nap, hogy ne kapjunk egy friss mozgóképet valamelyik Tekken 8 karakterről, hiszen a Bandai Namco egyáltalán nem irigy, méghozzá olyannyira nem, hogy ezúttal is egy szemrevaló harcos amazont mutogattak nekünk.

Ő nem más, mint Zafina, aki bár valójában nem létezik, szinte biztosak vagyunk benne, hogy rengetegen már a videó alapján örök szerelembe esnek vele, noha nem ez a lényeg, sokkal inkább a harci tudása, amit az alábbi kedvcsinálón alaposan be is mutat nekünk - természetesen speciális képességei mellett.Zafina egyébiránt, így ez már a sokadik visszatérése, ha a mellékszálakat is beleszámoljuk. A Tekken 8 a tervek szerint január 26-án debütál világszerte PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, a demó pedig minden platformon elérhető már.

