Warren Spector továbbra sem tett le az Epic Mickey 3 elkészítéséről

Továbbra is Warren Spector szíve csücske az Epic Mickey-sorozat, a legendás fejlesztő pedig a LinkedIn-en keresztül nemrégiben arról írt, hogy ő még mindig szeretné elkészíteni a régóta várt harmadik epizódot.

Sajnálatos, hogy bár ennek a rajongók is nagyon örülnének,, gyakorlatilag lehetetlennek nevezte a dolgot, és ennek az oka részben az, hogy már egészen máshol dolgozik, így nem valószínű, hogy ő és a Junction Point munkatársai valaha is nekiláthatnak a folytatásnak.Spector egyébiránt még mindig büszke a sorozatra, sőt megdicsérte a Purple Lamp Studios csapatát is, amiért az Epic Mickey: Rebrushed képében egy méltó remake készülhetett, de kijelentette azt is, hogy van egy nagyon jó ötlete a harmadik részhez, így ha egyszer mégis úgy hozná az élet, ő készen állna a folytatásra.