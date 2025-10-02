Walton Goggins és a Ghoul megérkezik a Fallout 76-ba

A Burning Springs kiegészítéssel a Fallout 76 térképe kiterjed az Appalache-hegységtől nyugatra fekvő Ohio államra. Bár nem játszható karakterként vagy társnak, de találkozhatunk a The Ghoullal a Highway Town központi területén található The Last Resort nevű helyen, ahol új fejvadászati küldetéseket szervez.
A jutalmak révén akár a The Ghoul fegyverével is felszerelkezhetünk, ahogyan azt a sorozatban is láthatjuk. Bill LaCoste, a Fallout 76 produkciós igazgatója és Jon Rush, a Fallout 76 kreatív igazgatója az IGN-nek elmondta, hogy a Burning Springs nemcsak a Fallout tévésorozatból, hanem a Fallout 3 és a Fallout New Vegas játékokból is merített ihletet.
A Fallout sorozat 2. évada 2025. december 17-én debütál, a Burning Springs és a The Ghoul pedig december elején érkezik a játékba, ami tökéletes időzítésnek tűnik.