Walton Goggins és a Ghoul megérkezik a Fallout 76-ba

pc
ps4
xone
2025. október 02.
6330
Botyi profilja, adatai
Botyi
Walton Goggins újra eljátssza a Fallout TV-sorozatból megismert karaktert, Ghoult a Fallout 76-ban, aki a decemberben megjelenő ingyenes Burning Springs kiegészítés részeként Goggins külsejével és hangjával jön a játékba.
 

A Burning Springs kiegészítéssel a Fallout 76 térképe kiterjed az Appalache-hegységtől nyugatra fekvő Ohio államra. Bár nem játszható karakterként vagy társnak, de találkozhatunk a The Ghoullal a Highway Town központi területén található The Last Resort nevű helyen, ahol új fejvadászati küldetéseket szervez.

A jutalmak révén akár a The Ghoul fegyverével is felszerelkezhetünk, ahogyan azt a sorozatban is láthatjuk. Bill LaCoste, a Fallout 76 produkciós igazgatója és Jon Rush, a Fallout 76 kreatív igazgatója az IGN-nek elmondta, hogy a Burning Springs nemcsak a Fallout tévésorozatból, hanem a Fallout 3 és a Fallout New Vegas játékokból is merített ihletet.

A Fallout sorozat 2. évada 2025. december 17-én debütál, a Burning Springs és a The Ghoul pedig december elején érkezik a játékba, ami tökéletes időzítésnek tűnik.

Nézd nagyban ezt a videót!



Fallout 76-ban, aki a decemberben megjelenő ingyenes Burning Springs kiegészítés részeként Goggins külsejével és hangjával jön a játékba.'>
nincs még hozzászólás

Fallout 76
16.400 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Lazább lett a bázisépítés a Fallout 76 új frissítésével

Lazább lett a bázisépítés a Fallout 76 új frissítésével

Már horgászhatunk is a Fallout 76-ban

Már horgászhatunk is a Fallout 76-ban

Ingyenes tartalmakat kaptak a Fallout 76-rajongók

Ingyenes tartalmakat kaptak a Fallout 76-rajongók

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688725 11

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljagabormato profiljaBotyi profilja