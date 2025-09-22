Visszatér Joe Higashi a Fatal Fury-ba, idén jön a City of the Wolvesba

2025. szeptember 22.
Az SNK hivatalosan is félúton jár a Fatal Fury: City of the Wolves első Season Pass-szával, amelynek következő DLC-harcosa, Joe Higashi ősszel érkezik és az új bunyóshoz jött egy gameplay trailer is.
 

Joe Higashi, a Muay Thai bajnok a sorozat első részében, a FATAL FURY-ban (1991) debütált Terry és Andy Bogard mellett, és generációk óta a franchise arcaként tartják számon. Most, 26 évvel utolsó szereplése után (az 1999-es FATAL FURY: WILD AMBITION), Joe visszatér, mint játszható karakter.

Az arcade módban Joe és Cheng Sinzan elhatározzák, hogy forgatnak egy nagyjátékfilmet The Legend of Joe címmel, amely a muay thai mester eseménydús életén alapul. Az Episodes of South Town-ban, Joe egyjátékos RPG-kalandjában pedig a városban rohangál, miközben visszaemlékszik arra, hogyan találkozott Preecha nevű tanítványával.

A legendás bunyós, Joe Higashi idén ősszel érkezik DLC karakterként.

