A Bandai Namco egy látványos trailerrel hozakodott elő a One Piece Odyssey közelgő sztori alapú DLC csomagjáról, mely várhatóan május 25-én lesz elérhető a rajongók számára Reunion of Memories címmel.

Mint ismert, a közelgő DLC lehetőséget ad a játékosoknak arra, hogy ismét elmerüljenek egy kicsit a kalandokban és, hiszen Mihawk, Perona, Enel és Whitebeard is nekiveselkedik, hogy részt vegyenek egy utazáson az emlékvilágon át. One Piece Odyssey : Reunion of Memories várhatóan PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re érkezik majd meg, ha pedig szeretnél megismerkedni vele alaposabban, akkor mindenképpen vess egy pillantást az alábbi kedvcsinálóra:

