Vexről szól a legújabb Borderlands 4 gameplay trailer

A 2K és a Gearbox egy friss kedvcsinálót prezentált a rajongóknak a Borderlands 4 kapcsán, amelynek a középpontjába ezúttal egy adott karakter, esetünkben Vex kerüt, akiről mindent megtudhatunk az alábbiakban.

Érdemes is lehet megismerkedni vele, hiszen a gameplay trailer alapján, és mozgás közben meg is mutatja nekünk, hogy mit tud valójában, sőt egy kis háttérsztorit is ad a kezünkben, hogy megismerjük azokat a véres eseményeket, amelyek hozzásegítették ahhoz, hogy Vault Hunterré váljon.Ha megtetszett Vex karaktere, vagy eleve nagyon várod a Borderlands 4 -et, akkor szeptember 12-ig kell türelmesnek maradnod, hiszen akkor érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, majd 2025-ben Nintendo Switch 2-re is.

