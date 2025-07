Évek óta várják már a rajongók, hogy a The Walking Dead valamilyen formában bekerülhessen a Dead by Daylight ba, és erre egészen mostanáig kellett várniuk a rajongóknak, de a Behaviour Interactive és az AMC végre megegyeztek.

Sajnos az nem derült ki, hogy pontosan milyen szereplők kerülhetnek át a játékba, de eléga szereplők közül, bár Daryl Dixon és Michonne is elég esélyesek.Akárhogyan is alakul, a The Walking Dead crossover biztosan újfent tömegeket vonzhat majd a Dead by Daylight hoz, így izgatottan várjuk a további részleteket, amelyek tisztázzák a legalapvetőbb kérdéseket.