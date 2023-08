Vaskos regény készül a Half-Life alapján

A Half-Life legendája úgy tűnik, hogy nemhogy megkopott, inkább csak nemesedett az elmúlt években, a hírek szerint pedig hamarosan egy regény formájában is olvashatunk majd erről a különleges univerzumról - méghozzá egy rajongó által.

Ross Joseph Gardner - aki 2016-ban már kiadott egy képregényt Half-Life: A PLace in the West címmel - ugyanis bejelentette, hogy egy ideje már egy Half-life regényen dolgozik, ami egy 600 oldalas alkotásnak ígérkezik, és Rayt, valamint Gemit állítja a főszerepbe, de más ismerős alak is felbukkan majd benne.A történet állítólag, azonban a Half-Life: Phase Transition című könyvben egy teljesen eredeti sztorit olvashatunk majd el. Bővebb infók később várhatók!