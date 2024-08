Varázslatos magyar fejlesztésű platformer jön idén The Last Three címmel

Putnai Csaba bejelentette, hogy legújabb játéka, a The Last Three több mint két év fejlesztés után, 2024 decemberében érkezik az Epic Games Store-ra és egy 2,5D platformerre számíthatunk modern látványvilággal.

A történet középpontjában az utolsó kőtigrisek családja áll, akiknek nyugodt és varázslatos erdejét megszállja egy idegen civilizáció. Apa és kölyke egy hősies útra indulnak, hogy megmentsék az anyát és visszaállítsák az erdő harmóniáját, miközben szembeszállnak az idegenek rejtélyes erőivel.alapul, a két tigrisnek egymást segítve kell megtalálnia a továbbjutás lehetőségét. A The Last Three 2024 decemberében jelenik meg az Epic Games Store ban és körülbelül 8-10 órás játékidőt kínál majd.Putnai Csaba első játéka a Bob: A Thousand Lives volt, amely népszerű volt a felhasználók körében, az indie fejlesztő most annyit elárult, hogy a The Last Three végkifejlete rendhagyó és szokatlan tanulsággal is zár.

Nézd nagyban ezt a videót!