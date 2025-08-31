Valaki végigjátszotta a Cyberpunk 2077-et kiberver és implantátumok nélkül

A magával ragadó történeten kívül a Cyberpunk 2077 legjobb része a hatalmas testreszabási lehetőség, a kiberver alakítása hozzájárul a játék újrajátszhatóságához, de képzeljük el, hogy valaki a teljes sztorit ezek nélkül teljesítette.
 

Redditen az Anxious_Singer_4823 nevű felhasználó megosztotta, hogy fiútestvérének sikerült a Cyberpunk 2077-et ilyen fejlesztések nélkül teljesítenie, sőt, még Adam Smashert is legyőzte, bár ehhez hat nekifutásra volt szüksége.

A kommentek között mindenki egyformán megdöbbent volt, ennek ellenére a kiberver nélküli végigjátszás egy nagyon népszerű kihívás a YouTuberek körében és még a Phantom Liberty DLC-re is kiterjed.

Egy kommentelő rámutatott, a Cyberpunk 2077 rendszerei nem feltétlenül felhasználóbarátok és bár megmutatják az elején, hogyan működik a harc és néhány képesség, nem magyarázzák el pontosan, hogyan lehet buildeket létrehozni, vagy miért lenne jó dolog tuningolni főhősünk, V testét.

My brother beat cyberpunk without using cyberware and upgrading anything
byu/Anxious_Singer_4823 incyberpunkgame
