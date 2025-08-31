Valaki végigjátszotta a Cyberpunk 2077-et kiberver és implantátumok nélkül

Redditen az Anxious_Singer_4823 nevű felhasználó megosztotta, hogy fiútestvérének sikerült a Cyberpunk 2077-et ilyen fejlesztések nélkül teljesítenie, sőt, még Adam Smashert is legyőzte, bár ehhez hat nekifutásra volt szüksége.
A kommentek között mindenki egyformán megdöbbent volt, ennek ellenére a kiberver nélküli végigjátszás egy nagyon népszerű kihívás a YouTuberek körében és még a Phantom Liberty DLC-re is kiterjed.
Egy kommentelő rámutatott, a Cyberpunk 2077 rendszerei nem feltétlenül felhasználóbarátok és bár megmutatják az elején, hogyan működik a harc és néhány képesség, nem magyarázzák el pontosan, hogyan lehet buildeket létrehozni, vagy miért lenne jó dolog tuningolni főhősünk, V testét.
My brother beat cyberpunk without using cyberware and upgrading anything
