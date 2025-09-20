Úton van a Titan Quest II első tartalmi frissítése

Titan Quest II első tartalmi frissítése egy teljesen új régióba, az Északi partokra visz minket, ez hamarosan megjelenik - közölte a Grimlore Games, valamint néhány részletet arról mutattak be arról, hogyan folytatódik a fő történet.

, amelyben mélyebbre merészkedhetünk az Északi Partoknál, ahol Nemesis vadászata folytatódik. A tét is megnő, meg kell találnunk a módját, hogy túllépjünk a halandóságon, ha egyáltalán esélyt akarunk kapni arra, hogy szembeszálljunk egy istennel.Új világküldetések is érkeznek: segíthetünk hajótörött utazóknak, elásott kincseket áshatunk ki és saját legendát alkothatunk a partvidéken. Skylla, egy új fejezetfőnök várja azokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy szembeszálljanak vele.Új ellenségek, több zsákmány és rengeteg finomítás várható, bár még nincs pontos megjelenési dátum, de a Grimlore Games szerint hamarosan megérkezik.