Újabb forrás szerint készül a Fallout 5, de van egy kis bökkenő vele

Egyre gyakrabban érkeznek hírek a Fallout-sorozat folytatásáról, így a legutóbb éppen arról hallottunk, hogy több játék is úton van már, most azonban kifejezetten a Fallout 5-ről hallottunk egy csipetnyi érdekességet.

A morzsát Jez Corden, a Windows Central jól értesült újságírója kürtölte világgá, aki azt állította, hogy valóban több új Fallout-projekt is érkezik, és ezek közül az egyik a Fallout 5,, mert a Bethesda a The Elder Scrolls 6-ot és az új Starfield DLC-t készíti.Ez annak ellenére is aggasztó hír, hogy született azért már jó Fallout-játék más csapatnál is - lásd a Fallout New Vegas esetét -, de azért egy új fő epizódot a rajongók többsége a Bethesda részéről vár. Meglátjuk!