Újabb cheat-gyártó ellen lépett fel a Destiny 2 fejlesztője

A Bungie folytatja hadjáratát a Destiny 2 cheat-gyártók ellen, most beperelte a Ring-1 nevű értékesítőt - a cég már eddig is nagy sikereket ért el a csalás árusok elleni harcban, azt tervezik, hogy tovább folytatják ezzel a lendülettel.

A Bungie fellépése a Destiny 2 cheat-gyártók ellen már egy ideje elég komolyan zajlik és eddig legalább három eladót sikerült elintézniük, ráadásul több milliós kártérítést is kaptak. Most a Ring-1-et tovább üldözik, ugyanis amikor eredetileg 2021-ben beperelték, az ügy 4 vádlottja közül 3-mal egyezségre jutottak.Azonban az eladó az, a cég most 10 megnevezett és 50 meg nem nevezett főt perelt be, akik kapcsolatban állnak a Ring-1-gyel. A Bungie szerint a Ring-1 csalásai "különösen veszélyesek", mert veszélyeztetik a felhasználó hardverét is.A csaló gyártója most több váddal is szembesül: DMCA (digitális szerzői jogok) megsértése és polgári RICO-per is folyik ellenük. Ez utóbbi új büntetőjogi tilalmakat állapít meg és új jogorvoslati lehetőségeket biztosít a szervezett bűnözésben részt vevők ellen, ugyanis a Bungie azt állítja, hogy a Ring-1 közvetlenül károsította a működését.