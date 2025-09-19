Új patch javítja a Borderlands 4 összeomlásait PC-n

A patch a Gilded Glory előrendelési bónuszcsomagot érintő problémákat is megoldja, amelyek ütköztek a játék Reward Centerével. Ez a javítás a Borderlands 4 konzolváltozataira is megjelenik a következő napokban, vélhetően a hitelesítési eljárások lassítják a kiadást.
Kijavítottak egy előrehaladást gátló hibát a Talk to Zadra küldetésben, ahol a teljesítés meghiúsulhatott, ha kiléptünk és újraindítottuk a párbeszédet. Minden héten változások lesznek a heti nagy visszatérő főellenség és a wild card küldetések során, valamint Maurice feketepiaci automatája is mozgásban lesz.
A Gearbox Software vezérigazgatója, Randy Pitchford a héten megerősítette, hogy a javítások folyamatban vannak, de a Borderlands 4 soha nem lesz olyan, mint egy magas képfrissítésű lövölde, mint a kompetitív műfajban.
???? We're rolling out an update to Borderlands 4 today that improves stability on PC, smooths out progression, and updates the Gilded Glory Pack loot and rewards for a more seamless experience.? Borderlands (@Borderlands) September 18, 2025
Check out the notes here: https://t.co/nbDmwt3W81 pic.twitter.com/7sVTJKOQdc