Új patch javítja a Borderlands 4 összeomlásait PC-n

pc
2025. szeptember 19.
17917
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Borderlands 4 javítása elérhetővé vált PC-n, amely állítólag a játékot sújtó számos összeomlást orvosolja, konkrétan az animációs részekkel, hangokkal és különféle GPU-val kapcsolatos dolgokkal eseteket, gyakorlatilag minden területet.
 

A patch a Gilded Glory előrendelési bónuszcsomagot érintő problémákat is megoldja, amelyek ütköztek a játék Reward Centerével. Ez a javítás a Borderlands 4 konzolváltozataira is megjelenik a következő napokban, vélhetően a hitelesítési eljárások lassítják a kiadást.

Kijavítottak egy előrehaladást gátló hibát a Talk to Zadra küldetésben, ahol a teljesítés meghiúsulhatott, ha kiléptünk és újraindítottuk a párbeszédet. Minden héten változások lesznek a heti nagy visszatérő főellenség és a wild card küldetések során, valamint Maurice feketepiaci automatája is mozgásban lesz.

A Gearbox Software vezérigazgatója, Randy Pitchford a héten megerősítette, hogy a javítások folyamatban vannak, de a Borderlands 4 soha nem lesz olyan, mint egy magas képfrissítésű lövölde, mint a kompetitív műfajban.

Borderlands 4 javítása elérhetővé vált PC-n, amely állítólag a játékot sújtó számos összeomlást orvosolja, konkrétan az animációs részekkel, hangokkal és különféle GPU-val kapcsolatos dolgokkal eseteket, gyakorlatilag minden területet.'>
nincs még hozzászólás

Borderlands 4
27.900 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Randy Pitchford figyelmeztet: a Borderlands 4 nem régebbi PC-re készült

Randy Pitchford figyelmeztet: a Borderlands 4 nem régebbi PC-re készült

Teljesítményproblémákkal, de franchise rekorddal indult a Borderlands 4

Teljesítményproblémákkal, de franchise rekorddal indult a Borderlands 4

Nyúlfarknyi launch traileren a Borderlands 4

Nyúlfarknyi launch traileren a Borderlands 4

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687875 11

VS
Egér + bill
Kontroller
gabormato profiljamarco profilja