Új patch javítja a Borderlands 4 összeomlásait PC-n

???? We're rolling out an update to Borderlands 4 today that improves stability on PC, smooths out progression, and updates the Gilded Glory Pack loot and rewards for a more seamless experience. Check out the notes here: https://t.co/nbDmwt3W81 pic.twitter.com/7sVTJKOQdc

Borderlands 4 javítása elérhetővé vált PC-n, amely állítólag a játékot sújtó számos összeomlást orvosolja, konkrétan az animációs részekkel, hangokkal és különféle GPU-val kapcsolatos dolgokkal eseteket, gyakorlatilag minden területet.'>