Új Halloween játék érkezik 2026-ban, Michael Myers újra lecsap

pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 23.
gabormato profilja, adatai
gabormato
A Future Game Show alatt bejelentették, hogy 2026-ban érkezik a Halloween, az aszimmetrikus horrorjáték, amelyben az ikonikus Michael Myers rémuralma és Haddonfield lakóinak túlélési harca elevenedik meg egyaránt, és a készítők ígérete szerint hűek maradnak az eredeti filmhez.
 

Az IllFonic fejlesztésében készülő Halloween a klasszikus 1978-as horrorfilm világát ülteti át interaktív formába, ahol egyedül vagy többjátékos módban is átélhetjük a rettegést. Dönthetünk arról, hogy Michael Myersként a sötétben vadásszunk az áldozatainkra, vagy civilekként próbálhatunk figyelmeztetni másokat és értesíteni a hatóságokat, mielőtt túl késő lenne.

A készítők hűek akarnak maradni az eredeti film hangulatához, ezért Haddonfield autentikus helyszíneit és a jól ismert nyomasztó atmoszférát is újraalkották. A történetmód mellett offline és online játékmódok is helyet kapnak, így az aszimmetrikus Halloween egyszerre nyújt hátborzongató élményt a széria rajongóinak és az új játékosoknak. A játék valamikor 2026-ban érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, további információk a hivatalos Halloweengame.com/' target='_blank' rel='nofollow'>honlapon.

