Új, forgatási képen láthatjuk a Street Fighter film sztárját, Noah Centineot

A készülő film a Capcom verekedős játék franchise-ának harmadik élőszereplős filmes adaptációja lesz, melyhez már olyan sztárok csatlakoztak, mint például Jason Momoa, Curtis 50 Cent Jackson és még jó néhány akcióhős, köztük Noah Centineoval, akiről most érkezett egy friss forgatási fotó.

First Look At Noah Centineo As Ken Masters with his blonde hair & you can tell they?re doing SF Alpha Ken with the Longer Hair I?m All Here For It I think this movie will be a mix between street fighter 2 & street fighter alpha #StreetFighterMovie #StreetFighter pic.twitter.com/8CRxIbElmR — ????????????????????????????????????????????????????? ????? (@FutureBoyWho2) August 18, 2025

Egyelőre nem ismert, hogy mikor lesz látható a mozikban az új Street Fighter adaptáció, melynek forgatási munkálatai jelenleg is zajlanak és már néhány kulisszák mögötti fotó ki is szivárgott. Az egyiken felbukkan 50 Cent énekes, aki Balrogot fogja alakítani, valamintA Street Fightert Kitao Sakurai rendezi, aki korábban az Aardvark (2010) és a Twisted Metal (2023) című alkotásokon is dolgozott. A készítők egyelőre titokban tartják a cselekményt, de a sztárokkal teletűzdelt szereplőgárda miatt a film valószínűleg terjedelmes narratívával fog rendelkezni.