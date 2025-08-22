Új, forgatási képen láthatjuk a Street Fighter film sztárját, Noah Centineot

2025. augusztus 22.
A készülő film a Capcom verekedős játék franchise-ának harmadik élőszereplős filmes adaptációja lesz, melyhez már olyan sztárok csatlakoztak, mint például Jason Momoa, Curtis 50 Cent Jackson és még jó néhány akcióhős, köztük Noah Centineoval, akiről most érkezett egy friss forgatási fotó.
 

Egyelőre nem ismert, hogy mikor lesz látható a mozikban az új Street Fighter adaptáció, melynek forgatási munkálatai jelenleg is zajlanak és már néhány kulisszák mögötti fotó ki is szivárgott. Az egyiken felbukkan 50 Cent énekes, aki Balrogot fogja alakítani, valamint Noah Centineo, aki azonban Ken szerepében fog feltűnni és ő már hosszú szőke hajat visel.

A Street Fightert Kitao Sakurai rendezi, aki korábban az Aardvark (2010) és a Twisted Metal (2023) című alkotásokon is dolgozott. A készítők egyelőre titokban tartják a cselekményt, de a sztárokkal teletűzdelt szereplőgárda miatt a film valószínűleg terjedelmes narratívával fog rendelkezni.

