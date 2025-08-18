Új erőre kapott a Megaloot című roguelike RPG az új frissítéssel

A Ravenage Games nem kevés kihívással nézett szembe a Megaloot fejlesztése során, de a játék mostanra érettebb és összetettebb lett, mint valaha. A legutóbbi frissítéssel olyan újítások kerültek be, mint az online co-op, a potionök rendszere, a loot fejlesztését szolgáló reforge, valamint a visszahozott dismantle funkció, amely mostantól tartós bónuszokat ad.
A frissítés részeként bekerült egy Endless mód is, ahol végtelen szinteken tehetjük próbára a stratégiánkat, illetve egy vadonatúj PvP lehetőség is érkezett, amelyben barátainkkal versenyezhetünk a torony meghódításáért. Ezek mellett számos kisebb változtatás és finomhangolás gondoskodik arról, hogy a Megaloot minden visszatérő játékosnak új élményt kínáljon. A frissítés további részleteit a játék Steam-oldalán olvashatjuk.
Új trailer nem érkezett a játékhoz, de kedvcsinálónak itt a korábbi launch trailer: