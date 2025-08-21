Új demót kapott az I Am Jesus Christ, ami idén várhatóan megjelenik

A játék első előzetese 2019-ben debütált és elég nagy meghökkenést okozott a tematikája, pontosabban a világ, ahol játszódik és többen nem hitték el, hogy ez egy tényleg készülő játék. Végül 2023-ban játszható lett, de az nem volt nagy siker és azóta a Space Boat Studios csapata is teljesen kicserélődött és a Jézus-szimulátor előző verzióját lényegében még a korábbi fejlesztők rakták össze.
A legutóbbi javítási jegyzékek több részletet is megemlítenek, például a "forrásanyaghoz jobban igazodó párbeszédfejlesztések" (a Bibliához?) történtek és intenzívebb és gazdagabb találkozást élhetünk majd át Jézus és a Sátán között.
Aki kipróbálná, az már megteheti a Steamről, ahol 315 értékelés 75 százaléka pozitív, a teljes megjelenés pedig idén várható.