Úgy tűnik, tényleg készül az új Ghost Recon, ami live-service cím lesz

A legutóbbi részvényesi találkozón a Ubisoft megerősítette, hogy egy új Ghost Recon játék van készülőben, ez mind szép és jó, kivéve, hogy úgy hangzik, mintha az új cím egy live-service lövölde lenne.

Stephen Totilo és az ő GameFile hírlevele szerint a vállalat megerősítette, hogy a következő Ghost Recon egy első személyű lövöldözős játék lesz, elhagyva a harmadik személyű perspektívát, amely a két legutóbbi Ghost Recont (Wildlands és Breakpoint) jellemezte.Yves Guillemot vezérigazgató a Rainbow Six Siege sikere kapcsán kijelentette, a céljuk az, hogy a növekvő piacon is erőteljes előrelépést érjenek el, általánosságban véve, az általuk kínált jelenlegi élményeik folyamatos fejlesztésével és aMás szóval jó esély van arra, hogy a következő Ghost Recon tartalmazni fog minden olyan tipikus live-service elemet, amit a műfaj többi játéka is: battle passok, skinek, fegyverek feloldása, stb.