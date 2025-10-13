Továbbra is gyengék az FBC: Firebreak eladásai

2025. október 13.
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Control spin-offja, a Remedy által fejlesztett FBC: Firebreak még mindig nem érte el a stúdió belső céljait, annak ellenére, hogy a frissítés után javultak a játékosok és az eladási mutatók - erről egy befektetőknek szóló anyagban olvashatunk.
 

A Remedy figyelmeztette a befektetőket, hogy az FBC: Firebreak gyenge eladásai miatt csökkentették a tervezett működési nyereséget, azt állítva, hogy a kitűzött cél elmaradása jelentős hatással volt a stúdió pénzügyeire és lefelé módosította előrejelzését. Jelenleg a Remedy-nél arra számítanak, hogy a működési nyereség negatív és alacsonyabb lesz, mint az előző évben.

Pedig Tero Virtala, a Remedy vezérigazgatója kiemelte, a megjelenés után a játékosok visszajelzései alapján gyorsan hozzányúltak a játékhoz és több frissítést is kiadtak. Szeptember 29-én megjött az első nagy frissítés Breakpoint for FBC: Firebreak címmel, amely jelentős változásokat hozott a játék alapvető élményében.

Ezt követően javultak a játékosok és az eladások mutatói, de ez utóbbi nem érte el a Remedy belső céljait.
1 hozzászólás

Patrik94

40 perce

A Control is unqlmas volt, nem tudom ki mire számított...

válasz erre
FBC: Firebreak
16.200 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

