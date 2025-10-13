Továbbra is gyengék az FBC: Firebreak eladásai

A Remedy figyelmeztette a befektetőket, hogy az FBC: Firebreak gyenge eladásai miatt csökkentették a tervezett működési nyereséget, azt állítva, hogy a kitűzött cél elmaradása jelentős hatással volt a stúdió pénzügyeire és lefelé módosította előrejelzését. Jelenleg a Remedy-nél arra számítanak, hogy a működési nyereség negatív és alacsonyabb lesz, mint az előző évben.
Pedig Tero Virtala, a Remedy vezérigazgatója kiemelte, a megjelenés után a játékosok visszajelzései alapján gyorsan hozzányúltak a játékhoz és több frissítést is kiadtak. Szeptember 29-én megjött az első nagy frissítés Breakpoint for FBC: Firebreak címmel, amely jelentős változásokat hozott a játék alapvető élményében.
Ezt követően javultak a játékosok és az eladások mutatói, de ez utóbbi nem érte el a Remedy belső céljait.