További Metal Gear remake-ekre számíthatunk a jövőben

A közösségi médiában megjelent egy bejegyzés, amelyből kiderül, hogy a Konami a Tokyo Game Show-n egy meglehetősen árulkodó kérdést tett fel, miszerint legközelebb melyik Metal Geart kellene újraalkotni.

In the upcoming survey for the METAL GEAR - PRODUCTION HOTLINE at TGS2025, a couple questions stood out to me. ???????? pic.twitter.com/risfFUH7ks — Metal Gear Network - MGN (@MGSMGN) September 20, 2025

A Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nemrég érkezett és néhány teljesítménybeli problémától eltekintve nagyon jó fogadtatásban részesült, több mint 20 évvel azután, hogy először megjelent. Most a közösségi médiában megjelent egy METAL GEAR- PRODUCTION HOTLINE at TGS2025 című felmérés.Ez a Konami működésével, az általa gyártott játékokkal és a közösségnek szóló hírek terjesztésének módjával kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. Az egyik kérdésben, ha újra kiadnák: Metal Gear, Solid, Metal Gear 2 Solid Snake, Solid 2: Sons of Liberty, Solid 4: Guns of the Patriots, Solid: Peace Walker, Solid V: Ground Zeroes, Solid: V The Phantom Pain.A kérdéssor legfurcsább része, hogy nem szerepel benne a Rising Revengeance és a Survive, bár utóbbi a legrosszabb értékelésű Metal Gear és Kojima sem vett részt benne, de a Revengeance viszont nagyon népszerű.