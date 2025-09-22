További Metal Gear remake-ekre számíthatunk a jövőben

független
2025. szeptember 22.
8524
Botyi profilja, adatai
Botyi
A közösségi médiában megjelent egy bejegyzés, amelyből kiderül, hogy a Konami a Tokyo Game Show-n egy meglehetősen árulkodó kérdést tett fel, miszerint legközelebb melyik Metal Geart kellene újraalkotni.
 

A Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nemrég érkezett és néhány teljesítménybeli problémától eltekintve nagyon jó fogadtatásban részesült, több mint 20 évvel azután, hogy először megjelent. Most a közösségi médiában megjelent egy METAL GEAR- PRODUCTION HOTLINE at TGS2025 című felmérés.

Ez a Konami működésével, az általa gyártott játékokkal és a közösségnek szóló hírek terjesztésének módjával kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. Az egyik kérdésben ki lehet választani, melyik Metal Geart szeretnénk, ha újra kiadnák: Metal Gear, Solid, Metal Gear 2 Solid Snake, Solid 2: Sons of Liberty, Solid 4: Guns of the Patriots, Solid: Peace Walker, Solid V: Ground Zeroes, Solid: V The Phantom Pain.

A kérdéssor legfurcsább része, hogy nem szerepel benne a Rising Revengeance és a Survive, bár utóbbi a legrosszabb értékelésű Metal Gear és Kojima sem vett részt benne, de a Revengeance viszont nagyon népszerű.

nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

Már készül a patch a Metal Gear Solid Delta: Snake Eaterhez

Már készül a patch a Metal Gear Solid Delta: Snake Eaterhez

Újabb gameplay trailert kapott a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Újabb gameplay trailert kapott a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Gameplay trailert kapott a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Gameplay trailert kapott a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688057 11

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja