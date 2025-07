Töröltek két be nem jelentett játékot a Dying Light fejlesztőjénél

A Techland 130 millió lengyel zloty (12,2 milliárd forint) veszteségről számolt be a Puls Biznesu lengyel üzleti portál szerint, ez annak köszönhető, hogy két, meg nem nevezett projekt munkálatait is leállították.

Az jelenleg, azt viszont 2022. óta tudjuk, hogy egy új, nyitott világú fantasy akció-RPG-n dolgoznak. A Techland akkor közölte , hogy egy új csapatot kezdett el szervezni a játék fejlesztése köré, amelyben igazi RPG-veteránok (egykori Cyberpunk, Witcher 2-3 fejlesztők) is helyet kaptak.Az év elején a Techland elárulta, hogy tervezi a Dying Light franchise folytatását "több" projekttel, most azonban sok a kérdőjel, hogy ezek közül melyik folytatódik. Az biztos, hogy a stúdió következő játéka, a Dying Light: The Beast a tervek szerint augusztus 22-én jelenik meg.