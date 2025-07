A Microsoft bejelentette, hogy július első felében már egy tonnányi nagyszerű címmel gazdagodhat a Game Pass kínálata, így már tegnap feldobták a Little Nightmares II-t és a Rise of the Tomb Raidert is a rendszerre.

Ez azonban nem minden, hiszen még ma frissül a sor a Legend of Mana és a Trials of Mana című játékokkal, holnap érkezik a Ultimate Chicken Horse, július 8-án a The Ascent, július 9-én pedig a Minami Lane.A hónap egyik, de ismerjük még a július 15-én érkező játékot is, aznap a High on Life érkezhet meg közénk, a hónap többi része azonban most még ismeretlen.