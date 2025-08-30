Több mint fél évvel eltolták a Mortal Kombat 2 mozi premierjét

A Mortal Kombat 2 az elmúlt néhány hónapban elég nagy hírverést kapott, a Warner Bros pedig a múlt hónapban egy szép, hosszú előzetessel ajándékozott meg minket, amelyben először láthattuk Karl Urbant, mint Johnny Cage.

Úgy tűnt, hogy minden rendben van a tervezett premier dátumával, október 24-ével, de valami mégis közbejött. Kevesebb, mint két hónappal a Mortal Kombat 2 mozibemutatója előtt bejelentették, hogy a film bemutatóját elhalasztják.A csúszás pedig nem is kevés, hiszen a Mortal Kombat 2, vagyis a tervezett bemutató dátumától számított hét hónappal később. A késedelem okát nem hozták nyilvánosságra, de a Deadline szerint a zsúfolt októbernek, valamint annak köszönhető, hogy ez a hónap általában nem tartozik a legjövedelmezőbb hónapok közé a mozikban.