Több mint fél évvel eltolták a Mortal Kombat 2 mozi premierjét

2025. augusztus 30.
A Mortal Kombat 2 az elmúlt néhány hónapban elég nagy hírverést kapott, a Warner Bros pedig a múlt hónapban egy szép, hosszú előzetessel ajándékozott meg minket, amelyben először láthattuk Karl Urbant, mint Johnny Cage.
 

Úgy tűnt, hogy minden rendben van a tervezett premier dátumával, október 24-ével, de valami mégis közbejött. Kevesebb, mint két hónappal a Mortal Kombat 2 mozibemutatója előtt bejelentették, hogy a film bemutatóját elhalasztják.

A csúszás pedig nem is kevés, hiszen a Mortal Kombat 2 csak jövőre, május 15-én kerül a mozikba, vagyis a tervezett bemutató dátumától számított hét hónappal később. A késedelem okát nem hozták nyilvánosságra, de a Deadline szerint a zsúfolt októbernek, valamint annak köszönhető, hogy ez a hónap általában nem tartozik a legjövedelmezőbb hónapok közé a mozikban.
1 hozzászólás

Gólem

1 órája és 5 perce

Na ne már.. szomorú smiley

válasz erre
 

