Több mint 30 perces gameplayt villantott a 007 First Light

Éjszaka az IO Interactive végre megmutatta nekünk az első gameplay-felvételt a 007 First Light című James Bond játékról, a kémes akciójátékból nem egy rövid klipet kaptunk, hanem egy teljes küldetést végignézhetünk.

Nem csak a játékmenetet, hanem a megjelenési dátumát is nyilvánosságra hozták:PC-n, PS5-ön, Xbox Series X|S-en és Switch 2-n. A videóban láthatunk részeket az autóvezetésről, a lövöldözésről, sőt még a mozgásról is, ami az Uncharted sorozatot idézheti fel.A Dexter: Eredendő bűn című sorozatból megismert Patrick Gibson formálja meg a fiatal Bondot. Az előzetesből nem derül ki, hogy milyen sztorit fog elmesélni a First Light, azon kívül, hogy a 009-es számú renegát ügynököt üldözzük, aki a világot járja, hogy valami furcsa célt elérjen.A Deluxe Edition egy nappal korábbi hozzáférést biztosít, négy exkluzív ruhát és egy skin csomagot, illetve egy drága gyűjtői kiadással is megjelenik, amely egy Golden Gun figurát is tartalmaz.

