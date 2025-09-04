Több mint 30 perces gameplayt villantott a 007 First Light

Nem csak a játékmenetet, hanem a megjelenési dátumát is nyilvánosságra hozták: 2026. március 27-én lehetünk kémek PC-n, PS5-ön, Xbox Series X|S-en és Switch 2-n. A videóban láthatunk részeket az autóvezetésről, a lövöldözésről, sőt még a mozgásról is, ami az Uncharted sorozatot idézheti fel.
A Dexter: Eredendő bűn című sorozatból megismert Patrick Gibson formálja meg a fiatal Bondot. Az előzetesből nem derül ki, hogy milyen sztorit fog elmesélni a First Light, azon kívül, hogy a 009-es számú renegát ügynököt üldözzük, aki a világot járja, hogy valami furcsa célt elérjen.
A Deluxe Edition egy nappal korábbi hozzáférést biztosít, négy exkluzív ruhát és egy skin csomagot, illetve egy drága gyűjtői kiadással is megjelenik, amely egy Golden Gun figurát is tartalmaz.