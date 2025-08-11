Több mint 215 millió eladásnál tart a GTA V

A Take-Two Interactive friss jelentése szerint a GTA-sorozatból körülbelül 455 millió példány kelt el, ebből a GTA V 215 milliót tett ki. Vagyis a Grand Theft Auto játékok összes eladásának majdnem fele a közel 12 éve megjelent címre esett!
Bár a Take-Two pénzügyi jelentése megpróbálja kiemelni a Rockstar változatos portfólióját (Max Payne, LA Noire), végső soron a GTA és kisebb mértékben a Red Dead Redemption az, amely a Rockstart a Take-Two számára igazi értékké teszik.
Az anyagban röviden kitérnek a GTA VI-ra is, amelynek első trailere megdöntötte a YouTube legnagyobb nem zenei videó debütálásának rekordját, több mint 93 millió megtekintéssel 24 óra alatt, jelenleg 264 milliónál tart, a második 127 milliónál (YouTube).