Több mint 215 millió eladásnál tart a GTA V

2025. augusztus 11.
Ha minden idők legkelendőbb játékaira gondolunk, olyanok jutnak eszünkbe, mint a Tetris vagy a Minecraft, de az is köztudott, hogy a Grand Theft Auto-franchise is ott van élen, ráadásul a GTA V egy újabb mérföldet ért el.
 

A Take-Two Interactive friss jelentése szerint a GTA-sorozatból körülbelül 455 millió példány kelt el, ebből a GTA V 215 milliót tett ki. Vagyis a Grand Theft Auto játékok összes eladásának majdnem fele a közel 12 éve megjelent címre esett!

Bár a Take-Two pénzügyi jelentése megpróbálja kiemelni a Rockstar változatos portfólióját (Max Payne, LA Noire), végső soron a GTA és kisebb mértékben a Red Dead Redemption az, amely a Rockstart a Take-Two számára igazi értékké teszik.

Az anyagban röviden kitérnek a GTA VI-ra is, amelynek első trailere megdöntötte a YouTube legnagyobb nem zenei videó debütálásának rekordját, több mint 93 millió megtekintéssel 24 óra alatt, jelenleg 264 milliónál tart, a második 127 milliónál (YouTube).

