Több helyszínnel és új ellenségekkel itt a Sons Of The Forest végleges változata

Tavaly visszatért a Steam egyik legérdekesebb túlélőjátéka, a Sons of the Forest februárban debütált korai hozzáféréssel, a kannibáloktól hemzsegő, horrorisztikus túlélő pedig már a kezdeti időszakban 85 százelékos "nagyon pozitív" értékelést kapott.

Most, napra pontosan majdnem egy évvel később érkezett meg atartogat. Timmy hangját mostantól Shawn Ashmore adja, aki az X-Men Icemanjének, a The Boysban szereplő Lamplighternek és a Quantum Breakes Jack Joyce szerepéről ismerhetünk.Ő részévé válhat a túlélőjáték frissített befejezésének, továbbá összeállíthatjuk az Artifactot. Bár azt nem árulták el, hogy pontosan mit is csinál, több különböző funkciója is van és sok mindenre számíthatunk. A térképet bunkerekkel, barlangokkal, ásatási helyszínekkel és partra vetett NPC-kel frissítették.Természetesen új és veszélyes ellenségekek is találkozhatunk, néhány mutáns új nehéz páncélzatot visel, valamint gyorsabban tudunk bogyókat is falatozni. Újdonságként használhatunk még siklóernyőt, illetve bevezették a közeli játékos csevegést.