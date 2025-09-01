Tízéves a Kojima Productions, leleplezések jöhetnek a hónapban

2025. szeptember 01.
Botyi
A Kojima Productions a hónap végén, a Tokyo Game Show előtt egy különleges tizedik évfordulós rendezvényt tart, ahol bemutatja következő projektjeit és a Beyond the Strand eseményt valószínűleg élőben is közvetítik.
 

A stúdió ma, a Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 10. évfordulóján jelentette be a szeptember 23-i eseményt, ami egy tokiói moziban lesz és a házigazda maga Hideo Kojima lesz. A Beyond the Strand különleges vendégfellépőkkel és a jövőbeli projektekbe való bepillantással várja a közönséget - a Kojima Productions szerint.

Hideo Kojima saját nevét viselő stúdióját 2015 decemberében jelentették be, a Sony Interactive Entertainmenttel együttműködésben, néhány hónappal azután, hogy Kojima elhagyta korábbi munkaadóját, a Konamit és az első független játékuk a 2019-es Death Stranding volt, amelyet idén év elején egy folytatás követett.

A hónap végi bemutatón vélhetően láthatunk valamit az OD-ről, az Xbox konzol-exkluzív horrorjátékról és talán először láthatjuk a Physintet, Kojima visszatérését az akció-kém műfajhoz.

1 hozzászólás

fighterlaci

4 perce

Death Stranding 3. röhögő smiley

válasz erre
 

