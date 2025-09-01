Tízéves a Kojima Productions, leleplezések jöhetnek a hónapban

A Kojima Productions a hónap végén, a Tokyo Game Show előtt egy különleges tizedik évfordulós rendezvényt tart, ahol bemutatja következő projektjeit és a Beyond the Strand eseményt valószínűleg élőben is közvetítik.

KOJIMA PRODUCTIONS 10th Anniversary Event

?Beyond The Strand? announced ????



Date: September 23 (Tue)

Venue: TOHO Cinemas Roppongi Hills SCREEN7

Admission: Advanced reservations only

Ticket Sales: Available from September 2, 10:00 AM (JST) via Lawson Ticket

A stúdió ma, a Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 10. évfordulóján jelentette be a szeptember 23-i eseményt, ami egy tokiói moziban lesz és a házigazda maga Hideo Kojima lesz. Avaló bepillantással várja a közönséget - a Kojima Productions szerint.Hideo Kojima saját nevét viselő stúdióját 2015 decemberében jelentették be, a Sony Interactive Entertainmenttel együttműködésben, néhány hónappal azután, hogy Kojima elhagyta korábbi munkaadóját, a Konamit és az első független játékuk a 2019-es Death Stranding volt, amelyet idén év elején egy folytatás követett.A hónap végi bemutatón vélhetően láthatunk valamit az OD-ről, az Xbox konzol-exkluzív horrorjátékról és talán először láthatjuk a Physintet, Kojima visszatérését az akció-kém műfajhoz.