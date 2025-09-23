Tizennyolc térképpel jön a Black Ops 7 multija a megjelenéskor

A Black Ops 7 16 darab 6v6 multiplayer térképpel és két nagyméretű 20v20 Skirmish térképpel indul, amelyek mindegyike gyors lövöldözésre lett tervezve. A lövölde egy új móddal, az Overloaddal bővül, amelyben a csapatok egy eszközért küzdenek, amelyet az ellenséges területre kell vinniük, hogy pontot szerezzenek.
Az Overload a közelgő bétatesztben kipróbálható lesz, a zombikról és a többjátékos módról további információk pedig a szeptember 30-i Call of Duty Next rendezvényen lesznek nyilvánosságra hozva, a béta verzió pedig október 2-án indul.
Az Activision ígérete szerint visszatérnek a kedvenc karaktereink, köztük David Mason és Raul Menendez, valamint sokféle környezetre és még sok másra számíthatunk.