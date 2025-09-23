Tizennyolc térképpel jön a Black Ops 7 multija a megjelenéskor

2025. szeptember 23.
22021
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az Activision bemutatta a Call of Duty: Black Ops 7 módjait, térképeit, fegyvereit, perkeket, az új Overclock rendszert, a Hybrid Combat Specialtiest, a Wildcards-t, a Scorestreakset, a Prestige és a Progression rendszereket.
 

A Black Ops 7 16 darab 6v6 multiplayer térképpel és két nagyméretű 20v20 Skirmish térképpel indul, amelyek mindegyike gyors lövöldözésre lett tervezve. A lövölde egy új móddal, az Overloaddal bővül, amelyben a csapatok egy eszközért küzdenek, amelyet az ellenséges területre kell vinniük, hogy pontot szerezzenek.

Az Overload a közelgő bétatesztben kipróbálható lesz, a zombikról és a többjátékos módról további információk pedig a szeptember 30-i Call of Duty Next rendezvényen lesznek nyilvánosságra hozva, a béta verzió pedig október 2-án indul.

Az Activision ígérete szerint visszatérnek a kedvenc karaktereink, köztük David Mason és Raul Menendez, valamint sokféle környezetre és még sok másra számíthatunk.

Nézd nagyban ezt a videót!



1 hozzászólás

Patrik94

42 perce

Mondanám hogy várom, de nem. Már évek óta nem...

válasz erre
Call of Duty: Black Ops 7
31.100 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

