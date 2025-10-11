Tizennégy évvel a megjelenés után egy YouTuber elérte a Minecraft térkép szélét

A Minecraft korábbi verzióiban volt egy terepgenerálási hiba, amely hatalmas, kőfalak megjelenését okozta a világ szélén és aminek megtalálásához évekig kellett volna egyenes vonalban haladni, több millió blokkot átkelve.
 

Az elmúlt 14 évben a KurtJMac nevű videós bejárta a Minecraft blokkos világát, remélve, hogy eléri a játék szélén lévő határt. Mivel ezt a hibát a Minecraft újabb verzióiban kijavították, egy korábbi verzión játszott, hogy a terep generálása ugyanaz maradjon és a Far Lands-ként ismert hely megjelenhessen.

A napokban arról számolt be, hogy ez most sikerült, de valójában mint sokan mások, először csak gameplay videókat akart készíteni. Végül a Far Lands or Bust elnevezésű sorozat 11. epizódjában vállalta be ezt a feladatok, amelynek köszönhetően a Minecraft leghosszabb utazásának Guinness-világrekordját szerezte meg.

Az utazás nem ért véget csak azért, mert Kurt megtalálta a Far Landset, a sorozat weboldalán hangsúlyozta, hogy ez nem a vég és nem búcsú és hogy nem áll szándékában abbahagyni a játékot, mivel még sok más hibás táj és érdekesség vár felfedezésre a Far Landsen és azon túl.

