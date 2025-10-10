Tizenhét év után távozott a Halo művészeti vezetője

független
2025. október 10.
12244
Botyi profilja, adatai
Botyi
Glenn Israel 2008-ban csatlakozott a Bungiehoz (amikor az még a Halon dolgozott), majd 2010-ben a 343 Industrieshez került, hogy tovább dolgozzon a sorozaton, a szakember pedig most elhagyta a stúdiót egy furcsa üzenettel.
 

Glenn Israel 17 éve dolgozik koncepciótervezőként és vezető koncepciótervezőként a sorozatban, első munkája a Halo 3: ODST volt. Nemrégiben a LinkedIn-oldalán közzétett nyilatkozatában bejelentette, hogy elhagyja a fejlesztőt és közölte, hogy a jövőben többet fog elárulni a helyzetről.

Rejtélyesen úgy fogalmazott, jelenleg nem sokat tud mondani, de szándékában áll teljes egészében megosztani ezt a történetet, amikor jövőre már teljesen biztonságos lesz ezt megtenni. Hozzátette, bár az iparág nehéz helyzetben van, sem a biztonság illúziója, sem a gazdagság, a hírnév vagy a hatalom ígérete nem éri meg, hogy feláldozzuk az egészségünket, méltóságunkat, az értékeinket.

Izrael nem adott válaszokat arról, hogy mi történt, ami a távozását okozta, de úgy tűnik, jövőre szabadon elmondhatja majd.

nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

Állítólag nagyon dolgoznak a Halo: Combat Evolved remakején

Állítólag nagyon dolgoznak a Halo: Combat Evolved remakején

Nem csak a nézők, Anya Chalotra is sajnálja, hogy Henry Cavill otthagyta a Vajákot

Nem csak a nézők, Anya Chalotra is sajnálja, hogy Henry Cavill otthagyta a Vajákot

Egy jelentés szerint a Halo-sorozat is nagy bajban van

Egy jelentés szerint a Halo-sorozat is nagy bajban van

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689294 11

VS
Egér + bill
Kontroller
totyak profiljaBotyi profiljamarco profilja