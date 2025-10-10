Tizenhét év után távozott a Halo művészeti vezetője

Glenn Israel 17 éve dolgozik koncepciótervezőként és vezető koncepciótervezőként a sorozatban, első munkája a Halo 3: ODST volt. Nemrégiben a LinkedIn-oldalán közzétett nyilatkozatában bejelentette, hogy elhagyja a fejlesztőt és közölte, hogy a jövőben többet fog elárulni a helyzetről.
Rejtélyesen úgy fogalmazott, jelenleg nem sokat tud mondani, de szándékában áll teljes egészében megosztani ezt a történetet, amikor jövőre már teljesen biztonságos lesz ezt megtenni. Hozzátette, bár az iparág nehéz helyzetben van, sem a biztonság illúziója, sem a gazdagság, a hírnév vagy a hatalom ígérete nem éri meg, hogy feláldozzuk az egészségünket, méltóságunkat, az értékeinket.
Izrael nem adott válaszokat arról, hogy mi történt, ami a távozását okozta, de úgy tűnik, jövőre szabadon elmondhatja majd.