Tizenhat Emmy-jelölést kapott a The Last of Us második évada

Bejelentették az idei Emmy-díj jelöltjeit, és az HBO sorozata, a The Last of Us lehet a legnagyobb nyertes, ugyanis tizenhat jelölést kapott, olyan top kategóriákban, mint Kiváló drámai sorozat, Kiváló főszereplő és Kiváló női főszereplő.

Lehet, hogy a The Last of Us második évada megosztotta a nézőket, de a Televíziós Akadémia tagjainak egyértelműen tetszettek az új epizódok. Összesen 16 Emmy-jelölést szerzett, ez ugyan kevesebb, mint az első évad 24 jelölése, de még így is nagyszerű eredmény.A legérdekesebb jelölés talán az, hogy Pedro Pascalt jelölték a legjobb színésznek, hiszen bár az alakítását sokan dicsérték, Joel karaktere nagyon kevés képernyőidőt kapott. Bella Ramsey-t a második évadban is jelölték a legjobb színésznőnek Ellie alakításáért, ráadásul a sorozatot a legjobb dráma kategóriában is.A továbbiak között szerepel a legjobb produkciós tervezés, casting, képvágás, kortárs smink, protézis, zenei hangmérnök, nem fikciós rövidfilm (werkfilmért), hangvágás, hangkeverés és speciális vizuális effektek - hogy ezekből melyiket kapja meg, az kiderül a