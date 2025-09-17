Tizenhárom játék jön Game Passre október első hetéig

Kiemelendő továbbá, hogy október 2-án megjelenik a Call of Duty: Black Ops 7 korai hozzáférésű nyílt bétája az előfizetők számára. Íme felsorolásszerűen az új címek:
már elérhető a RoadCraft (Cloud, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Standard
Call of Duty: Modern Warfare III (konzol) szeptember 17. Game Pass Standard
For the King II (konzol) szeptember 17. Game Pass Standard
Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S) szeptember 17. Game Pass Standard
Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 17. Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Frostpunk 2 (Cloud, Xbox Series X|S) szeptember 18. Game Pass Ultimate
Wobbly Life (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 18. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Hades (Cloud, konzol, PC) szeptember 19. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) szeptember 22. Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Sworn (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 23. Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 25. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Visions of Mana (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 25. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, konzol, PC) szeptember 30. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Sopa - Tale of the Stolen Potato (Cloud, konzol, PC) október 7. Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Október elsején a Game Pass Core szinthez csatlakozik a Cities: Skylines - Remastered, a Disney Dreamlight Valley és Warhammer 40,000: Darktide. A szolgáltatást szeptember 30-án elhagyja a Ninja Gaiden Sigma 1-2-3 és a Terra Invicta.
just when you thought you could catch up on that backlog: https://t.co/kxmKce63Hv pic.twitter.com/qOsiYjavI5? Xbox Game Pass (@XboxGamePass) September 16, 2025