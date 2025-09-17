Tizenhárom játék jön Game Passre október első hetéig

pc
xone
xboxsx
2025. szeptember 17.
19417
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Microsoft bejelentette, hogy mely játékok kerülnek be az Xbox Game Pass előfizetésbe ebben a hónapban, köztük van a Hades visszatérése a szolgáltatásba, valamint az első napon megjelenő Endless Legend 2 és Sopa - Tale of the Stolen Potato.
 

Kiemelendő továbbá, hogy október 2-án megjelenik a Call of Duty: Black Ops 7 korai hozzáférésű nyílt bétája az előfizetők számára. Íme felsorolásszerűen az új címek:

már elérhető a RoadCraft (Cloud, Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Standard
Call of Duty: Modern Warfare III (konzol) szeptember 17. Game Pass Standard
For the King II (konzol) szeptember 17. Game Pass Standard
Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S) szeptember 17. Game Pass Standard
Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 17. Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Frostpunk 2 (Cloud, Xbox Series X|S) szeptember 18. Game Pass Ultimate
Wobbly Life (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 18. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Hades (Cloud, konzol, PC) szeptember 19. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) szeptember 22. Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Sworn (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 23. Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 25. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Visions of Mana (Cloud, PC, Xbox Series X|S) szeptember 25. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, konzol, PC) szeptember 30. Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Sopa - Tale of the Stolen Potato (Cloud, konzol, PC) október 7. Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Október elsején a Game Pass Core szinthez csatlakozik a Cities: Skylines - Remastered, a Disney Dreamlight Valley és Warhammer 40,000: Darktide. A szolgáltatást szeptember 30-án elhagyja a Ninja Gaiden Sigma 1-2-3 és a Terra Invicta.

nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

Egy rakás Activison cím van, amelyik hiányzik a Game Passról

Egy rakás Activison cím van, amelyik hiányzik a Game Passról

Hat játék jön Game Passre a következő 2 hétben

Hat játék jön Game Passre a következő 2 hétben

Az olcsóbb Game Passokra is jön a Cloud Gaming

Az olcsóbb Game Passokra is jön a Cloud Gaming

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687726 10

VS
Egér + bill
Kontroller