Teljesítményproblémákkal, de franchise rekorddal indult a Borderlands 4

A vélemények között sok pozitív hozzászólás is említi, hogy vannak problémák az optimalizálással, a bemeneti késéssel és az akadozással, amelyek akkor a legrosszabbak, ha sok ellenség van a képernyőn.
A véleményekből úgy tűnik, hogy a Borderlands 4 nem nyújt jó élményt azok számára, akiknek nincs elég jó PC-jük hozzá. Olvasható még pár hozzászólás, amely ismét az Unreal Engine 5-öt hibáztatja a problémákért, akárcsak a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater és a Wuchang: Fallen Feathers esetében.
A nehézségek ellenére a Borderlands 4 a sorozat eddigi legjobb Steam-megjelenését hozta össze: 200 ezernél is többen játszottak egyszerre, míg a 2012-es Borderlands 2 124.678 egyidejű játékossal érte el csúcsot, a Borderlands 3 (93.820), a Borderlands: The Pre-Sequel (68.238), a Tiny Tina's Wonderlands (15.021) és a Borderlands (23.655) pedig jócskán lemaradt.