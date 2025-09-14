Teljes remake-et kap a Dragon Quest VII, ráadásul 3D-ben jön

switch
switch2
pc
ps5
xboxsx
2025. szeptember 14.
3178
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past teljes átdolgozást kap, sőt, a korábban megjelent és bemutatott eredeti Dragon Quest trilógia HD-2D átdolgozásaival ellentétben a Dragon Quest VII Reimagined 3D stílusban jelenik meg.
 

A Dragon Quest 7 a sorozat egyik legjobb játéka volt és Japánban az egyik legkelendőbb PS1-cím volt. A Reimagined újragondolt harci mechanikát, egyszerűsített történetet hoz, amely gyorsabb és könnyebben érthető lesz, valamint egyéb minőségi javításokat is tartalmaz.

Valójában ez nem az első alkalom, hogy remake-et kapott a hetedik játék, hiszen 2013-ban Japánban (2016-ban pedig Amerikában, Európában és Ausztráliában) megjelent egy Nintendo 3DS-verzió is. Az új 3D-s stílus mellett az szólt, hogy ne csak Japánban, hanem világszerte közkedveltek legyenek ez a karakterek és Takeshi Ichikawa producer elmondása szerint a modern közönségnek készül a remake.

A Dragon Quest VII Reimagined 2026. február 5-én jelenik meg Switch-re, Switch 2-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!



Dragon Quest VII Reimagined 3D stílusban jelenik meg.'>
1 hozzászólás

Moby Dick

1 órája

Azta meglepett smiley

válasz erre
Dragon Quest VII Reimagined
23.400 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Fedezd fel Haven városkáját a Dragon Quest 7 legfrissebb kedvcsinálóján

Fedezd fel Haven városkáját a Dragon Quest 7 legfrissebb kedvcsinálóján

A kasztokról szól a legújabb Dragon Quest 7 trailer

A kasztokról szól a legújabb Dragon Quest 7 trailer

Mozgásban a Dragon Quest 7 Nintendo 3DS-es változata

Mozgásban a Dragon Quest 7 Nintendo 3DS-es változata

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687548 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja