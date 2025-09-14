Teljes remake-et kap a Dragon Quest VII, ráadásul 3D-ben jön

A Dragon Quest 7 a sorozat egyik legjobb játéka volt és Japánban az egyik legkelendőbb PS1-cím volt. A Reimagined újragondolt harci mechanikát, egyszerűsített történetet hoz, amely gyorsabb és könnyebben érthető lesz, valamint egyéb minőségi javításokat is tartalmaz.
Valójában ez nem az első alkalom, hogy remake-et kapott a hetedik játék, hiszen 2013-ban Japánban (2016-ban pedig Amerikában, Európában és Ausztráliában) megjelent egy Nintendo 3DS-verzió is. Az új 3D-s stílus mellett az szólt, hogy ne csak Japánban, hanem világszerte közkedveltek legyenek ez a karakterek és Takeshi Ichikawa producer elmondása szerint a modern közönségnek készül a remake.
A Dragon Quest VII Reimagined 2026. február 5-én jelenik meg Switch-re, Switch 2-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.