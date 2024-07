Targeted -10 Days címmel jön magyar fejlesztésű noir-puzzle

Hamarosan megjelenik a Glitchy Frame Studio első játéka, a Targeted, amelyben mi magunk leszünk egy merénylet célpontjai, nekünk pedig különböző gyanús nyomokat kell keresnünk és túlélnünk tíz napot.

A Targetedben a maffia egykori tagjaként tanúskodni próbálunk a Don ellen, aki viszont mindent elkövet, hogy eltegyen bennünket láb alól. Hogy túléljünk,, ha nincs, akkor elmehetünk az autóval, ha találunk, akkor a lift felé menekülünk.A játék Steamen (PC/Linux) és a Play Áruházban fog megjelenni 2024-ben és később más platformokra is ellátogathat. Több nehézségi fokozatra, több mint 100 megtalálható nyomra, Achievementekre és ranglétákra számíthatunk, később pedig paranormális jelenségekkel is bővítenék.Érkezett is egy magyar nyelvű trailer, ugyanis a Targetedet egy három fős magyar csapat fejleszti szabadidejében és mindannyian a videojáték iparban dolgoznak fejlesztőként, vagy újságíróként.

